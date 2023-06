Cybersecurity, ecco la piattaforma gratuita per navigare in sicurezza

Dall’esperienza di oltre 7 anni di attività di Global Thinking Foundation dedicati alla prevenzione nei confronti della violenza economica e dell’identificazione delle forme di cyberviolenza nasce “GLT Safe and Sound – Digital Safety: Navigare in Sicurezza” (https://gltsafeandsound.com), la piattaforma gratuita internazionale di Global Thinking Foundation in collaborazione lo Studio Legale Gattai, Minoli, Partners per diffondere buone pratiche sulla sicurezza digitale ed informare sulle nuove normative su cybersicurezza e data protection.

Il progetto è stato presentato durante l’evento dal titolo “Strategie di cybersecurity nell’era post globalizzazione” a cui hanno partecipato Vittorio Calaprice, Analista politico della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Mario Ferloni, Responsabile dell’Unità Cybersecurity del Comune di Milano; Stefano Vaninetti, Director Cyber Security Sales di Cisco South EMEA; Marco Galli, Counsel - Data Governance e Diritto delle Tecnologie dello Studio Gattai, Minoli, Partners; Riccardo Paglia, Co-Founder e Incident Response Manager di Swascan e Claudia Segre, Presidente e Fondatrice di Global Thinking Foundation, con la moderazione di Licia Garotti, Partner responsabile del Dipartimento di Proprietà Industriale e Diritto delle Tecnologie, Co-head della Taskforce Fintech, Studio Gattai, Minoli, Partners.

Durante il confronto è emersa l’importanza di adottare un approccio olistico alla sicurezza informatica, considerando non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli legati alla sensibilizzazione e alla consapevolezza degli utenti.

Particolare menzione alle azioni promosse dal Comune di Milano, come l’aver garantito trasparenza nel processo digitale, aver formato il personale interno con l’introduzione del lavoro da remoto, e aver predisposto per i suoi 14.000 dipendenti, tra utilizzo degli strumenti informatici e approfondimenti sulla security awareness.

“Proteggersi dalle minacce informatiche e garantire una sostanziale resilienza e fiducia in una piena sicurezza digitale passa attraverso un’intensa attività di formazione ed informazione, che deve essere parte del bagaglio di competenze di tutte le persone che vogliono agire una cittadinanza attiva e consapevole”, ha detto Claudia Segre.