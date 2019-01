Caritas, Roma città sempre più povera: aumentano diseguaglianze e disoccupazione

Ultimo aggiornamento: 19:17

Crescono povertà e diseguaglianze nella Capitale, conche, nell'ultimo anno, hanno dovuto farA dirlo è ilpresentato oggi dall'organismo pastorale della Cei.Il dossier rilevaa partire dalle imprese. Secondo isono, infatti,A pesare sulla città di Roma sono, inoltre, lesempre più nette conche si distribuisce in maniera profondamente diversa a seconda dei municipi, variando dai dai 40.530 euro del II Municipio ai 17.053 euro del VI Municipio.Una città che sicon, in ogni municipio,A livello complessivo, a Roma, meno del 2% (1,8) denuncia un reddito di oltre 100.000 euro l'anno, mentre il 51,3% possiede un reddito fino a 15.000. euro.Nel Rapporto viene evidenziato ancheIn dieci anni sono aumentate del 47,8 % le famiglie con un solo occupato e senza ritirati dal lavoro (dove manca perciò l'ammortizzatore sociale della pensione di un nonno o di una nonna).senza ritirati dal lavoro e con almeno un elemento disponibile al lavoro.Per l'ufficio statistico di Roma Capitale sono, invece,con punte nel V (12.162), nel VI (16.729) e nel X municipio (11.367).Altri dati allarmanti riguardano i giovani romani, per i quali, rileva il dossier, "sono tempi difficilissimi" che vedonocon, praticamente, un quarto dei giovani romani tra i 18 e i 29 anni che risulta disoccupato. Ma anche gli occupati non se la passano così bene.che si caratterizza per la presenza di contratti a termine o di collaborazione coinvolge, infatti, oltre la metà dei giovani romani (il 51,6 % ) tra i 25 e i 39 anni.raggiungendo la cifra di 134.556.Dati che, in gran parte, rispecchiano la situazione nazionale.Tendenze confermate dalla recenteche registra il. Sono invecesecondo FioPSD, le persone senza dimora.