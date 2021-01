© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, anche se. Le borse europee scambiano sui, il giorno dopo la peggiore perdita di Wall Street da ottobre ad oggi, a causa della pandemia e della vicenda GameStop.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,21. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,26%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 52,81 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +119 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,61%.piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,56%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dell'1,01%, e piatta Parigi, che tiene la parità.A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 21.585 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 23.537 punti.Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,61%; con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star (-0,89%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia, con un +4,71% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti sanitario (-2,90%), chimico (-2,60%) e petrolio (-1,54%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente STMicroelectronics, che vanta un incisivo incremento del 5,81%.Buona performance per Tenaris, che cresce dell'1,76%.Sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno dell'1,70%.Buoni spunti su Nexi, che mostra un ampio vantaggio dell'1,25%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -4,19%.Tonfo di DiaSorin, che mostra una caduta del 3,61%.Lettera su Leonardo, che registra un importante calo del 2,15%.Sotto pressione ENI, che accusa un calo dell'1,98%.Tra i, Falck Renewables (+3,67%), Cattolica Assicurazioni (+2,32%), ASTM (+2,07%) e Garofalo Health Care (+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS, che prosegue le contrattazioni a -4,59%.Affonda Tod's, con un ribasso del 3,20%.Scivola Piaggio, con un netto svantaggio del 2,97%.Crolla De' Longhi, con una flessione del 2,50%.