Borse asiatiche miste su dati macro Cina e Giappone

(Teleborsa) -, complice la. Ottima la Borsa di Tokyo, che sale dell'1,78%, nonostante i dati pubblicati oggi mostrino che la produzione industriale è ulteriormente diminuita a settembre. Le vendite al dettaglio dello stesso mese sono però cresciute più del previsto.Ildopo che i dati PMI hanno mostrato una contrazione del settore manifatturiero a settembre, così come l'attività commerciale complessiva. La lettura indica che è probabile che le interruzioni legate al COVID continuino a pesare sulla seconda economia più grande del mondo.scende dello 0,24%,dello 0,77%. In deciso ribasso(-1,26%). Positivo il mercato di(+1,11%).Sale, in vista di un probabile modesto aumento dei tassi di interesse da parte dellamartedì. "Continuiamo a prevedere che i continui aumenti dei tassi di interesse in futuro smorzeranno la crescita della spesa discrezionale", hanno affermato in una nota gli analisti di Citi.Gli investitori attendono anche altre risposte dalle banche centrali: mercoledì è in calendario la riunione di politica monetaria della FED, mentre giovedì è attesa la decisione sui tassi della Bank of England. Mercoledì lapubblica i verbali dell'incontro di ottobre.