Forse non tutti sanno che l’ecobonus vale anche che chi installa delle nuove zanzariere. Purché oltre a tenere lontani i fastidiosi insetti servano anche a fare un salto nell’efficienza energetica della casa. Ebbene, chi ha in preventivo la spesa può contare sul rimborso del 50% puntando su modelli certificati capaci di schermare la luce solare, e quindi di bloccare almeno in parte l’accesso dei raggi solari che fa aumentare la temperatura della casa.

Bonus zanzariere: i requisiti

I paletti fissati dall’Agenzia delle entrate per il rimborso sono precisi. Le zanzariere devono per esempio avere la marcatura CE , rispettare le indicazioni di trasmittanza termica U e avere un valore cosiddetto Gtot superiore a 0,35. Sono incluse poi, soltanto se si tratta di installazioni nuove - sono escluse riparazioni o sostituzioni - con strutture montate in maniera fissa su finestre e porte a vetri. Questo vuol dire che sono escluse dall’ecobinus le tipologie mobili magnetiche o altre simili.

Chi ne ha diritto

Possono usufruire del bonus tutti i proprietari di unità immobiliari, sia nudi proprietari, ma anche affittuari. A patto che nel caso degli affittuari, siano d’accordo con il proprietario dell’abitazione e sostengano tutte le spese.

Le esclusioni

Non possono usufruire del bonus le unità immobiliari di nuova costruzione. Il rimborso è infatti previsto in caso di installazione di zanzariere su immobili di qualsiasi categoria catastale già esistenti.

Il rimborso

Attenzione, è cruciale avere alcune accortezze nell’iscrizione delle detrazioni. Per essere detratte, zanzariera e spese per l’installazione , vanno sempre inserite nel comma delle schermature solari e mai insieme agli infissi nella scheda infissi. La detrazione fiscale funsiona così: l’Agenzia delle Entrate riconoscerà una riduzione delle imposte (Irpef o Iref) per un importo pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021 per l’acquisto e l’installazione di zanzariere con schermatura solare, per la rimozione di eventuali sistemi che già esistevano e per altre opere accessorie. Non solo. Tra le spese detraibili c’è anche la parcella del professionista che si occupa dell’eventuale pratica Enea (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica).

Il limite

Da tenere presente anche il limite massimo di spesa detraibile, pari a 60 mila euro.