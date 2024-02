Bonus trasporti, ecco come cambia con la Carta Dedicata a Te: ora arriva senza domanda (fino a 460 euro). Ecco a chi spetta e quando

Addio al vecchio bonus trasporti - con il contributo di 60 euro destinato a chi ha un reddito entro i 20mila euro - nei prossimi mesi scatterà un nuovo contributo per gli abbonamenti del Tpl inserita nella Carta Dedicata.

Si attende il decreto attuativo che deve rinnovare questo strumento, che deve sostituire quello esistente, in scadenza il 25 marzo. Il governo non esclude - anche perché non si ferma la corsa dei carburanti - di dare più spazio nella Carta Dedicata al bonus trasporti. Che potrebbe anche coprire l'interno importo medio di 460 euro, diretto a tutti i membri della famiglia.

Non servirà fare domanda: cosa cambia rispetto al vecchio bonus

Rispetto al vecchio bonus trasporti non ci sarà bisogno di presentare domanda, perché l'agevolazione sarà accreditata automaticamente alle famiglie più bisognose.

Infatti con la Carta Dedicata - nata nel 2023 per l’acquisto di determinati beni di generi alimentari - da quest'anno si potrà anche fare rifornimento all'auto e, soprattutto, pagare gli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto.

I requisiti

La card viene attivata in automatica alle famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro, prive di altri sostegni statali (da quest'anno entra nel novero anche l'Assegno di inclusione), dando la precedenza ai nuclei con almeno tre componenti e minori a carico.