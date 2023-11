Bonus trasporti, click day: oggi emessi 577mila voucher, ma c'è ancora tempo per i ritardatari

Ce l'hanno fatta quasi in 577mila: sono i nuovi possessori di un «bonus trasporti», cioè quelli che sono riusciti a ricevere la validazione del voucher sul sito del ministero del Lavoro dopo una lista d'attesa a volte smisurata. Il click-day è partito infatti stamattina alle 8 e gran parte delle risorse è stata assorbita. Ma (alle 15.30) restavano ancora 4,4 milioni da intercettare. Così il sito rimarrà aperto fino all'esaurimento dei fondi. I dati li fornisce a fine giornata lo stesso ministero del Lavoro: i bonus erogati sono 576.905.

Bonus trasporti, sito ancora attivo

Il ministero spiega che il valore dei titoli emessi è di 32.523.787,32 euro.

L'obiettivo

L'obiettivo del bonus - spiegava giorni fa il ministero - «è far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher validi per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia». «Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile», affermava la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.