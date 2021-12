Bonus idrico, rubinetti e docce: sconto fino al 2021, proroga di un anno sino a fine 2023

Bonus idrico, proroga di un anno. L'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua viene prorogata per un altro anno. È quanto prevede un emendamento alla manovra riformulato dopo l'accordo tra maggioranza e governo, che estende al 31 dicembre 2023 l'agevolazione (sotto forma di detrazione fiscale) per chi acquista sistemi che consentono di «razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile». per il 2023 la misura viene rifinanziata con 1,5 milioni di euro.

