Manovra, accordo su abolizione tetto Isee villette e altre novità

(Teleborsa) - Trovata l'intesa sulle ultime modifiche da apportare alla Manovra, concordate dopo una lunga trattativa fra la maggioranza ed il governo, che andranno a comporre un emendamento a firma dell'esecutivo, in via di definizione.

Niente tetto Isee per villette

Passa la linea di estendere la massimo il Superbonus, eliminando il contestatissimo tetto Isee di 25 mila euro sulle unità immobiliari unifamiliari (villette) fino al 31 dicembre 2022 e con una quota di avanzamento lavori che scende dal 60% al 30% al 30 giugno 2022. Allargamento del beneficio che al fotovoltaico, incluse le barriere architettoniche ed i lavori trainati allineati a quelli trainanti.

Novità anche per il bonus mobili ed elettrodomestici del 50%, con un tetto di spesa che sale da 5mila a 10mila euro, sempre legato all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Edili fra lavori usuranti

Intesa anche sull'inserimento degli operai edili ed i ceramisti fra i lavori gravosi ed usuranti, con possibilità di andare in pensione prima grazie all'Ape social, che un'età pensionabile di 63 anni ed una soglia dei contribuzione ridotta da 36 a 32 anni. "Giusto riconoscere a chi lavora nei cantieri un trattamento pensionistico differenziato. Un segnale importante per un settore nel quale ogni giorno bisogna lavorare per affermare, proteggere e difendere la sicurezza, la qualità e la dignità del lavoro", ha commentato il Ministrop del lavoro Andrea Orlando in un posti su Facebook.

Via libera a bonus psicologi



Fra le misure che hanno trovato un sostegno anche il bonus per gli psicologi, piegati dalle scuole per aiutare i ragazzi a fronteggiare i disagi legati al Covid ed anche dai servizi territoriali. Una voce che dovrebbe essere rifinanziata con un pafond di 10-20 milioni.

Accordo anche su rinvio Tosap

Trovata l'intesa anche sul rinvio della Tosap, meglio nota come tassa sui tavolini all'esterno dei locali, congelata dall'inizio della pandemia per consentire le consumazioni al tavolo, pur con le restrizioni anti-pandemia. Il rinvio varrà fino alla fine del primo trimestre 2022 per un costo stimato di 80 milioni di euro.