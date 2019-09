Bnl insieme ad Aboca per investimenti sostenibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bnl continua nel suo impegno per la sostenibilità ambientale e sociale. La banca metterà a disposizione della società toscana Aboca, impegnata nel riportare le sostanze naturali al centro del progresso terapeutico, un finanziamento chiamato “Positive Loan” per supportare il piano di investimento 2019-2020. Le condizioni del prestito migliorano ulteriormente al raggiungimento di specifici obiettivi eco-sostenibili e a impatto positivo.Bnl, come tutto il Gruppo Bnp Paribas a livello mondiale, è impegnata nel #PositiveBanking, la strategia che coniuga gli aspetti di business con la sostenibilità economica, sociale e ambientale dando il proprio contributo positivo al futuro, con uno sguardo soprattutto alle nuove generazioni. Fino a oggi Bnp Paribas ha destinato complessivamente oltre 168 miliardi di euro in progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.L’accordo tra Bnl e Aboca è il primo passo di un percorso che vedrà le due realtà attive anche sul fronte dell’educazione e sensibilizzazione delle persone ai temi dell’ambiente e del benessere.