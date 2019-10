Energia, Axpo Italia si rafforza e acquisisce clienti di Axopower

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Axpo Italia si espande e acquisice i clienti di Axopower, società presente in Italia dal 2002 e che figura tra i primi 18 operatori del Paese. L’acquisizione da parte del gruppo svizzero sarà effettiva a partire dal 1 novembre.Grazie a questa operazione Axpo Italia si rafforza ulteriormente guadagnando nuova clientela sia nel ramo B2B che in quello B2C. Axopower, con un fatturato di oltre due miliardi di euro, è specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas naturale e nella vendita di servizi di efficienza energetica e mobilità elettrica.«Con questa acquisizione Axpo rafforza la sua posizione nel mercato libero dell’energia e continua a crescere anche nel settore B2C. Si tratta di un’operazione che porta benefici importanti al nostro gruppo che ha obiettivi ambiziosi: puntiamo, infatti, ad acquisire sempre più clienti, rivolgendoci non solo alle aziende ma anche ai singoli consumatori», ha commentato l'amministratore delegato di Axpo Italia, Simone Demarchi.Il consiglio di amministrazione di Axopower, invece, sottolinea che «Axopower è un operatore del mercato dell’energia che ha vissuto tutta l’evoluzione dagli albori dei consorzi di acquisto alla vendita ai clienti domestici. Axopower ha cambiato pelle parecchie volte per adattarsi ai mutamenti di mercato e normativi. Oggi siamo arrivati a vendere i contratti con i clienti a un grande e stimato operatore. Siamo soddisfatti di quanto fatto e fieri di essere arrivati fino a qui. Ringraziamo tutti i nostri clienti che si sono affidati all’esperienza nostra e di tutte le persone che negli anni hanno collaborato con Axopower. La loro fornitura passa in buone mani. Noi proseguiremo la strada nel mercato dei servizi energetici con le altre attività avviate».