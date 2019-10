Rekeep perfeziona l'acquisizione dell'azienda polacca Naprzod

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rekeep Spa rafforza la sua presenza in Polonia e perfeziona l'acquisizione dell'80% del capitale di Naprzod SA. Come già era stato anticipato, Rekeep tramite la sua controllata Rekeep World S.r.l. ha concluso l'operazione di acquisizione dell'azienda polacca attiva nel settore facility management in ambito sanitario.Si intensifica in questo modo la crescita internazionale di Rekeep che ha già visto i primi risultati in Francia e Turchia. L’acquisizione di Naprzod, infatti, consentirà al gruppo di superare nell’esercizio 2019 il 10% di ricavi totali registrati all’estero, consolidando l’obiettivo di diversificazione geografica, attraverso aggiudicazioni e partnership locali con le imprese e rafforzando il posizionamento nel segmento healthcare.Si tratta di un’operazione strategica per il gruppo Rekeep e consentirà a Naprzod l’ingresso in servizi adiacenti che la società attualmente non fornisce (manutenzioni, gestione calore, laundering & sterilization, etc.).L'acquisizione determina, inoltre, una significativa creazione di valore tra i due gruppi attraverso sinergie, possibilità di vendite incrociate ed efficienza operativa.