Amazzonia, Ue valuta stop import carni bovine da Brasile per spingere Bolsonaro a intervenire

Ultimo aggiornamento: 19:53

Ildivedoponta un tema internazionale e si profilano sanzioni per il Brasile di Bolsonaro, mentre ilall'emergenza di carattere ambientale scoppiata in America Latina. Secondo i dati dell'Istituto brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe), iltra gennaio e luglio di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2018, con un aumento del 50% della deforestazione.L'sta valutando la, in tempi brevi, le, per indurre le autorità brasiliane a un'efficace azione di contrasto degli incendi in Amazzonia. Già discussa in via informale dai ministri degli esteri della Ue, la questione del blocco sarà discussa in una riunione in programma il 13 settembre.Nel 2018, le esportazioni di carni bovine brasiliane sul mercato UE sono ammontate a. L'accordo politico UE-Mercosur prevede un nuovo contingente di importazioni UE pari aa partire dalla data di entrata in vigore dell'intesa. Si tratta di una concessione tale da poter indurre ilad aumentare ulteriormente la produzione di carni bovine che, secondo i dati della Commissione europea, è attualmente di circa, dichiara il"Per la difesa dell'ambiente a livello globale - sottolinea - il blocco sarebbe un, nei confronti della mancata ratifica dell'accordo politico raggiunto a fine giugno tra UE e i paesi dell'area Mercosur, di cui il Brasile fa parte insieme a Argentina, Paraguay e Uruguay. Accordo che, nella migliore delle ipotesi, non potrà essere operativo prima di un anno".