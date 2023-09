Aereo da turismo precipita in Amazzonia, 14 morti: caduto poco dopo il decollo per le forti piogge

Un piccolo aereo da turismo è caduto questo in mezzo alla giungla dell'Amazzonia in Brasile e le autorità hanno confermato la morte delle quattordici persone a bordo, tutte di nazionalità brasiliana, nonostante si sospettasse che tra le vittime ci fossero dei turisti americani. Le autorità locali al momento non hanno riferito altri particolari sull'incidente.

L'aereo trasportava turisti che andavano a pesca

L'aereo, un Embraer EMB-110 "Bandeirante" turboelica, era partito da Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, per Barcelos, a circa 400 chilometri di distanza, dove i turisti avevano prenotato una giornata pesca, ma è caduto poco prima dell'atterraggio tra le forti piogge nella remota regione della giungla.

Barcelos è una piccola città immersa nel mezzo della giungla amazzonica, che vive di agricoltura e turismo e ha la pesca sportiva come una delle sue maggiori attrazioni. Il sindaco Edson Mendes, ha confermato che sull’aereo viaggiavano quattordici persone, di cui due membri dell’equipaggio, e che non ci sono sopravvissuti.

Avião cai e mata 14 pessoas em Manaus / Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/GViMoejj48 — Na Rua News (@portalnaruanews) September 16, 2023

Il velivolo apparteneva ad una compagnia di aerotaxi

L’aereo apparteneva ad una compagnia di aerotaxi con sede a Manaus che, secondo le autorità aeronautiche, è operativa da più di un decennio. La compagnia aerea, la Manaus Aerotaxi, ha confermato l'incidente in un comunicato, spiegando che è stata già aperta un'inchiesta, ma non ha fornito dettagli sul numero dei feriti e dei morti.