Scomparso il cane eroe che ha salvato i bambini in Colombia, perse le tracce di Wilson nella giungla

È scomparso il cane "eroe" che ha permesso di trovare in Colombia quattro bambini dispersi da 40 giorni nella giungla. Del Pastore belga non si sa più nulla. Lui si chiama WIlson e ha circa sei anni. È stato indispensabile nelle ricerche, visto il terreno perlustrato da centinaia di uomini dell'esercito colombiano. Difficoltà date soprattutto dalla vegetazione fitta, con una visibilità di circa 20 metri e dove c'è un buio patricamente perenne visti i pochissimi raggi di luce che riescono a trovare spiragli fra le foglie e gli alberi.

Colombia, quattro bambini ritrovati vivi nella giungla dopo 40 giorni: sopravvissuti «grazie all'educazione della nonna»

Perché è considerato un eroe?

Wilson avrebbe trovato il biberon di una delle bambine disperse in mezzo alla vegetazione.

Le ricerche

Da mercoledì scorso si sono perse le tracce. “L'ultima volta che abbiamo visto Wilson era mercoledì scorso, non era molto lontano da noi e volevamo fare di tutto per riaverlo - racconta uno dei suoi conduttori - . Abbiamo chiesto, attraverso la radio con cui comunicavamo, di potere usare un dardo tranquillante in modo che il cane potesse stare fermo, ma non siamo stati autorizzati a farlo".

Le ipotesi

"A causa della complessità del terreno, dell'umidità e delle avverse condizioni meteorologiche, si sarebbe disorientato". Questa una delle ipotesi.

Le dichiarazioni

“Abbiamo un cane smarrito e nelle ultime tracce viene mostrata l'impronta di un cane e quella di un bambino. Crediamo che Wilson sia con loro. Anche se ora il cane risulta smarrito. Sarebbe spettacolare che il cucciolo fosse stato con loro, sarebbe una buona compagnia", aveva indicato il tenente colonnello Fausto Avellaneda, capo della missione di terra, al momento del ritrovamento delle tracce. Dunque l'ipotesi che sta emergendo in queste prime ore è che il cane abbia trovato effettivamente i quattro ragazzi e li abbia condotti verso il vicino villaggio dove sono stati poi recuperati sani e salvi.