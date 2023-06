Colombia, quattro bambini ritrovati vivi nella giungla dopo 40 giorni: così sono sopravvissuti tra giaguari e serpenti

«Erano disidratati, malnutriti e morsi da insetti, per il resto erano sani». Sono ancora increduli i soccorritori delle forze armate colombiane che sabato 10 maggio 2023, dopo 40 giorni di ricerche, hanno partecipato ad uno dei salvataggi più miracolosi della storia: quattro fratelli dell'etnìa huitoto, per oltre un mese hanno vagato nella giungla colombiana dell'Amazzonia, dopo essere sopravvissuti a un incidente aereo il 1 maggio in cui sono morte tre persone, tra cui la madre.