2018 da dimenticare per il commercio

(Teleborsa) - Rallenta la crescita economica in Italia, trascinando anche i consumi., segnando la prima flessione tendenziale in quattro anni. E' quanto emerge da una simulazione condotta da CER per Confesercenti.Nella seconda parte del 2018, su uno sfondo caratterizzato da spinte protezionistiche e dal ripiegamento delle prospettive di crescita europee, il PIL e l'occupazione dell'Italia si sono arrestati. Ne hanno risentito pesantemente i consumi: l'indice di fiducia delle famiglie è sceso di oltre 4 punti fra marzo e dicembre, mentre la propensione alla spesa si è ridotta di quasi un punto. Elementi che portano a, anche se gli interventi espansivi adottati dal Governo possono arrestare questa tendenza declinante. La dinamica dei consumi potrebbe infatti trarre beneficio sia dalle misure direttamente orientate a sostenere il reddito delle famiglie, sia dal blocco dell'aumento IVA, che evita una flessione del potere d'acquisto. Al netto dell'inflazione la spesa delle famiglie è prevista aumentare nell'intero anno un miliardo in più che nel 2018, a cui vanno aggiunti 6 miliardi di maggiori consumi che nel 2020-21 sarebbero associati dell'andata a regime del Reddito di cittadinanza. Si stima che a fronte degli andamenti attesi dal Governo per il 2019, le vendite negli esercizi commerciali possano segnare un incremento complessivo dello 0,5%. Un aumento contenuto, e che si concentrerebbe solo sulla grande distribuzione (+1,5%) e sulle vendite on-line (+14%). Per i piccoli esercizi si determinerebbe invece una ulteriore contrazione di vendite per 200 milioni di euro (-0,3%)., da cui è atteso a regime un aumento del gettito annuo di oltre 28 miliardi. L'impatto dell'IVA potrebbe essere tale da annullare del tutto le misure di espansione del reddito adottate dal governo. Secondo le stime elaborate dal CER per Confesercenti, se attivate, le maggiori aliquote IVA