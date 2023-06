Salvamamme, a Roma il più grande "shop centre" d'Europa per aiutare mille famiglie in difficoltà

A Roma il più grande “Shop Centre” sociale d’Europa, un sostegno permanente per 1.000 famiglie in difficoltà. «Ci sono momenti della vita in cui è facile cadere e non trovare la forza di rialzarsi. Molto ci ha insegnato il periodo dell'emergenza del Covid, molto la grande crisi dell'Ucraina. Niente nasce sul senso dell'abbandono e sulla disperazione. Per questo Salvamamme rende permanente, affiancandolo ad un intervento alimentare importante, un grande negozio di vestiario di qualità e accessori, in nome della positività e della resilienza», ha detto Grazia Passeri, presidente di Salvamamme, in occasione dell'inaugurazione del "Shop Centre".

Le utenti, invitate su appuntamento nei locali offerti in comodato d’uso dalla Croce Rossa, potranno scegliere in modo gratuito quel che gradiscono tra migliaia di capi di abbigliamento, accessori e altre cose nuove e utili. Lo Shop, di circa 700 mq, sarà dedicato anche alle donne vittime di violenza, ai senza fissa dimora, alle persone con pensione minima e a quanti avranno necessità perché ricoverati in ospedale.

Insieme alla presidente di Salvamamme, hanno aperto le porte del nuovo Shop, Debora Diodati, Vice Presidente Croce Rossa Italiana, e Paolo Masini, Coordinatore nazionale di Salvamamme. «Con lo Shop Centre sociale permanente più grande d’Europa Salvamamme ancora una volta attua un’azione concreta a favore di tante famiglie in difficoltà, una iniziativa di contrasto alla povertà che raggiungerà migliaia di persone», hanno dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione Roberta Angelilli e l’assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli. Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute, ha sottolineato: «l’apertura di questo spazio fondamentale per il sostegno a famiglie e persone fragili è un momento importante nello sviluppo dei servizi sociali. Una importante innovazione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo perchè investe nella cura della dignità delle persone che potranno superare la modalità dell’assegnazione di pacchi decisi da altri e potranno scegliere in prima persona i capi di abbigliamento e altre importanti cose indispensabili alla vita quotidiana. Investire sulle persone, sulla rete solidale e sulla collaborazione tra Istituzioni, terzo settore e volontariato è il cammino giusto che questa città sta imparando, anche grazie ad iniziative come questa, a percorrere». Hanno partecipato, inoltre, per il Comune di Roma Erica Battaglia, Presidente Commissione Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, Stefano Erbaggi, Componente Commissione Cultura, e per il Municipio XI, il Presidente Gianluca Lanzi.

Accanto al Salvamamme Massimiliano Bizzozero, referente attività sociali delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, da anni alleate sul fronte della violenza di genere e della sana crescita dei bambini con disturbi del Neurosviluppo. «Una grande e significativa Boutique di solidarietà, luogo di accoglienza, ascolto, dialogo, si va ad aggiungere al lavoro che Salvamamme e Maria Grazia svolgono da tanti anni e che io ho avuto modo di conoscere e con cui ho collaborato nei tanti anni della mia presenza a Roma. Da parte mia i migliori auguri a tutta l'Associazione e in particolare a tutti i fratelli e le sorelle che trarranno beneficio dall'accostarsi a questo luogo e a tutte le persone che ci lavorano», è il commento del Cardinale Augusto Paolo Lojudice che ha voluto visitare il Centre. Tra i presenti anche Juri Morico, Presidente OPES Italia. Lo shop, realizzato con un lavoro straordinario dei volontari dell’Associazione e delle aziende Lottomatica, De Agostini, IGT, Universal, ha ricevuto un contributo del Rotary Club Passport Italia District 2080.