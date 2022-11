Il mercato solidale di "Salvamamme" per aiutare mille famiglie in difficoltà

Un mercato solidale per le famiglie in difficoltà. Al Free Temporary Shop di "Salvamamme" (fino al 17 novembre) potranno scegliere tra vestiario per tutti i componenti (inclusi cappotti), scarpe, prodotti per igiene, materiale scolastico. «Una crisi nella crisi che morde le famiglie in modo duro e imprevisto. Continua il nostro incessante lavoro affinché ci sia un appiglio per non affogare, nel rispetto del decoro e della dignità», ha detto la presidente di Salvamamme, Grazia Passeri, presentando il secondo appuntamento annuale a sostegno di 1.000 famiglie di ogni nazionalità colpite dalla crisi pandemica e dal rincaro energetico.

Per 15 giorni la sede dell’associazione Salvamamme (via Giacomo Raffaelli snc), offerta in comodato d’uso dalla Croce Rossa Italiana, ospita il mercato solidale gratuito “di energia e di orgoglio” per rispondere alla sempre più crescente richiesta di aiuto che arriva dagli italiani in difficoltà e le famiglie profughe di ogni guerra. «Stiamo attraversando un periodo storico difficile, in cui molte famiglie sono in difficoltà e affrontano le giornate con grande preoccupazione – ha spiegato Massimo Maurotto, Responsabile del settore “Rugby” dei Gruppi sportivi Fiamme Oro – le Fiamme Oro Rugby, da tempo al fianco del Salvamamme nei progetti sociali, sono presenti al free temporary shop a favore delle famiglie in difficoltà economica, in linea con la mission della Polizia di Stato "Esserci sempre" e sposando una volta di più, anche nella vita di tutti i giorni, il concetto di "sostegno", uno dei pilastri portanti del nostro sport».