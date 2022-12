Un Natale all'insegna del volontariato: RomAltruista propone ai romani un Natale speciale

Un Natale all’insegna del volontariato, un’opportunità di fare del bene e diventare persone migliori, "adesso si può". E’ questo il messaggio rivolti a tutti i romani della Onlus RomAltruista per Natale che spiega che adesso è facile e molto flessibile la partecipazione al volontariato nella capitale, basta un click dall’oggi al domani e anadare anche per un'ora a fare il volontario. Da oggi a fine mese, ma è così durante tutto l’anno, RomAltruista offre un ampio database di opportunità di volontariato in città e provincia, pensate anche per chi ha anche solo un’ora libera, un giorno o un fine settimana, e per ogni tipo di attività.

«Sono già oltre 25000 i volontari entrati nella rete di RomAltruista e speriamo di poter crescere sempre di più - dicono dalla onlus entrata a far parte della Rete Civica del comune di Roma e che promuove il volontariato - le associazioni sono presenti in oltre 250 città e 37 paesi, con più di 4.000.000 volontari nel mondo, ormai ed è diventato un ponte tra realtà del terzo settore e i cittadini, creando un incontro tra domanda e offerta di volontariato». RomAltruista inserisce nel suo data base le opportunità di volontariato richieste dalle associazioni che fanno parte della sua rete, dove i volontari possono selezionare l’attività da svolgere, in base a criteri di tempo, luogo e tipologia. Per chi volesse partecipare può scegliere andando sul sito di RomAltuista.it e visitare il calendario, scegliere le associazioni e partecipare alle attività.

I prossimi appuntamenti sono dalla Komen Italia (in prima linea nella lotta ai tumori del seno) che organizza banchetti solidali, a Casa Ronald a Palidoro (una delle 4 strutture in Italia che offre ospitalità ed assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il percorso di cura o di terapia ospedaliera), alla Salvamamme per l’Ucraina (che offre sostegno rispondendo ai bisogni primari di famiglie in gravi condizioni economiche e sociali), per finire a Curare il nostro ambiente o per lo Stallo di cani e gatti (accoglienza temporanea e provvisoria di animali bisognosi presso famiglie che ne facciano richiesta e che offrano le opportune fino a quando non si realizza l'adozione definitiva). Queste solo solo alcune delle centinaia di attività richieste presenti nella rete delle onlus e presenti nel calendario di RomAltruista. Perchè non rendere questo Natale speciale?