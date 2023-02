Margherita Cassano sarà la prima donna a guidare la Corte di Cassazione

Margherita Cassano sarà la prima donna nella storia italiana a guidare la Corte di Cassazione. La sua nomina è stata proposta all'unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm. Il voto finale è stato fissato al primo marzo in una seduta di plenum presieduta dal capo dello Stato.

Cassano attualmente è presidente aggiunto della Cassazione. Succederà a Pietro Curzio che lascia per andare in pensione. In passato è stata consigliera togata del Csm, eletta con il gruppo di Magistratura Indipendente.

E' in magistratura dal 1980. Ha lavorato alla Procura della repubblica di Firenze dove si è occupata anche delle questioni relative alle tossicodipendenze con il coordinamento dell'allora procuratore Pier Luigi Vigna. Ha maturato una specifica esperienza in tema di tirocinio e formazione professionale dei magistrati nell’ambito del Comitato scientifico che ha collaborato con la IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.