Congedo di paternità obbligatorio fino a tre mesi: arriva proposta di legge alla Camera

Congedo di paternità obbligatorio e retribuito per tre mesi: è questo l'obiettivo di una proposta di legge depositata alla Camera dai deputati Alessandro Fusacchia e Rossella Muroni di FacciamoECO, Erasmo Palazzotto (LeU) e Lia Quartapelle (Pd). «Una visione diversa e progressista della società passa dalla proposta e dall'approvazione di leggi come questa - sottolineano in una conferenza stampa - con cui proponiamo un congedo di paternità obbligatorio di tre mesi e una copertura del 100% della retribuzione sia per le mamme sia per i papà. Un modo per rendere gli uomini più felici permettendo loro di fare i padri e per aiutare le donne ad essere più libere, a non far diventare la maternità una gabbia ma a restare nel mondo del lavoro. Una proposta su cui ci siamo confrontati con donne, uomini, lavoratrici, lavoratori, aziende, associazioni e amministratori e che è oggi necessaria».

Oltre a istituire un congedo di paternità obbligatorio per tutti i papà, il testo alza al 100% della retribuzione anche l'indennità di maternità, prevede uno sgravio contributivo per le imprese che assumono personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, estende anche ai lavoratori in congedo di paternità il divieto di licenziamento e prevede il diritti al congedo anche ai neogenitori non sposati ma che abbiamo costituito un'unione civile.