Finalmente libera l'attivista saudita Loujain, era in carcere per avere guidato l'auto e chiesto più diritti

L'attivista saudita per i diritti delle donne, Loujain al-Hathloul, e' stata finalmente liberata ed «e' a casa». Lo ha annunciato su Twitter la sorella, Lina al-Hathloul, postando lo screenshot di una loro conversazione in video. Loujan è diventata il volto delle proteste nel Regno degli al Saud, si è sempre battuta per l'emancipazione femminile, a partire dal diritto di guidare, pagando cara questo impegno.

Nel dicembre scorso era stata condannata a cinque anni e otto mesi di carcere per reati di terrorismo, anche se dietro le pressioni internazionali e il clamore della sua vicenda, il tribunale saudita aveva sospeso la detenzione di due anni e dieci mesi.

La speranza della famiglia da allora e' stata che la pena sospesa consentisse a Loujain di essere scarcerata in un paio di mesi. Hathloul, 31 anni, era stata arrestata nel maggio 2018 con una decina di altre donne attiviste, poche settimane prima della storica revoca del divieto di guidare l'auto. L'attivista e' stata condannata per aver collaborato con ong straniere bandite dalla legge antiterrorismo, per aver incitato al cambio di regime e cercato di stravolgere l'ordine pubblico.

