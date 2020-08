Iran, arrestata la figlia dell'attivista in carcere per aver difeso i diritti delle donne

Mehraveh Khandan, la figlia ventenne della nota avvocata iraniana e attivista per i diritti umani, Nasrin Sotoudeh, è stata arrestata durante un blitz di cinque uomini della sicurezza nella sua abitazione e trasferita nel carcere di Evin a Teheran. Lo riferiscono i media iraniani. Non è ancora chiaro il motivo dell'arresto, ma secondo informazioni non confermate la giovane potrebbe essere rilasciata su cauzione. La madre, insignita del premio Sacharov dal Parlamento Europeo nel 2012, è stata arrestata nel giugno del 2018 e sta scontando una condanna a 12 anni nello stesso carcere di Evin, con l'accusa di «complotto contro la sicurezza» per aver difeso delle donne e la loro battaglia contro l'imposizione del velo. Sotoudeh è al settimo giorno di sciopero della fame contro le scarse condizioni sanitarie nelle prigioni per i detenuti politici. Alla figlia Mehraveh è vietato lasciare l'Iran da quando aveva 12 anni. «Con questo arresto vogliono colpire la madre», sostiengono in molti.

Il regime #Iran'iano ha arrestato Mehraveh Khandan, figli adi Nasrin Sotoudeh, che recentemente aveva iniziato uno sciopero della fame per denunciare gli abusi sui prigionieri politici. L'obiettivo è chiaramente quello di costringere Nasrin al silenzio!@LiaQuartapelle pic.twitter.com/RHhrUfrA7l — I Ragazzi di Teheran (@RagazzidiTehran) August 17, 2020

L'appello dal carcere di Narges, attivista iraniana per i diritti: «Siamo 12 donne contagiate dal Covid senza cure»

Arabia Saudita: donne allo stadio ma restano in carcere le attiviste che si battono per i diritti

© RIPRODUZIONE RISERVATA