Civitavecchia, sdoganate 680mila mascherine chirurgiche dall'Agenzia delle Dogane

Da oggi ci saranno altre 680mila mascherine chirurgiche in più per fronteggiare l'emergenza Covid 19. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e della Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, nel corso degli ultimi giorni, hanno sdoganato, con svincolo diretto, un container proveniente dalla Cina contenente appunto 680 mila mascherine di tipo chirurgico di origine cinese, del valore superiore ai 200 mila euro, destinate alla protezione del personale impiegato in vari settori economici. Continua dunque l'impegno dell'Agenzia diretto ad assicurare con priorità la messa a disposizione di strumenti necessari a contrastare l'emergenza sanitaria in corso.