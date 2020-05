Spaccio di droga e oltraggio a pubblico ufficiale: 2 denunciati a Santa Marinella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione in due fasi quella messa a segno dalla Polizia a Santa Marinella. Alla fine due residenti nella cittadina balneare di 51 e 42 anni sono stati denunciati uno per spaccio di droga e l'altro per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Tutto è cominciato sabato sera dopo le 23. Durante un controllo sull'Aurelia antica, gli agenti del Commissariato hanno fermato un'auto con i due santamarinellesi a bordo, apparsi subito molto nervosi. A quel punto i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche e tra i sedili dell'auto hanno rinvenuto un involucro di marijuana, uno di cocaina e un coltello con una lama di 15 centimetri.E' quindi scattata anche la perquisizione domiciliare. Nell'abitazione del 51enne, il padrone di casa si è scagliato contro gli agenti, minacciandoli, ingiuriandoli e cercaato di impedirgli di fare il loro lavoro. L'uomo è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.Più fruttifera la perquisizione nell'appartamento del 42enne, dove gli inquirenti hanno rinvenuto e sequestrato un chilo e 200 grammi di marijuana. L'indagine è continuata e i poliziotti hanno perquisito anche una stalla a Sutri, nella disponibilità del 42enne, dove sono state trovate 1500 piantine di marijuana essiccate e detenute illegalmente. Questo, perché nonostante l'uomo abbia rivendicato di avere una "coltivazione legale", in realtà non è stato in grado di mostare alcuna autorizzazione né certificazione come previsto dalla legge. La marijuana è stata quindi sequestrata e il 42enne denunciato per spaccio di stupefacenti.Ora l'inchiesta prosegue per accertare la percentuale di principio attivo dello stupefacente presente nelle piante. In caso di superamento dei limiti legali (da 0,2 a 0,6 thc), infatti, la posizione dell'uomo si potrebbe aggravare.