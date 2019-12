La Dogana sequestra oltre 14 mila dispositivi per i telefoni mobili

I funzionari dell’Ufficio Antifrode della Direzione Interregionale Dogane e Monopoli per il Lazio e l’Abruzzo, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 14mila pezzi per telefoni mobili tra caricabatterie e cuffie wireless, rispettivamente in violazione della normativa sulla marcatura della Comunità Europea e della direttiva comunitaria.

L’attività si è svolta a seguito di intercettazione di un container nel porto di Civitavecchia destinato a un magazzino specializzato nella commercializzazione di elettronica di consumo in una zona industriale di Roma.

L'operazione è il risultato della costante analisi dei rischi del territorio al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini. © RIPRODUZIONE RISERVATA