Agenzia Dogane e Monopoli: via all'app “Gioco Sicuro” per promuovere il gioco legale e responsabile

Al via l’App per Android e IOs “Gioco Sicuro”. Uno strumento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il contrasto al gioco illegale. Tra le sue funzionalità quella di individuare su mappa gli esercizi autorizzati dall'Agenzia e verificare la regolarità delle proprie giocate.

Un app per il "Gioco Sicuro"

Il Direttore dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello Minenna annuncia l’uscita dell’applicazione realizzata da Sogei, partner tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la sicurezza dei giocatori e dei cittadini. «Sarà disponibile su App Store e Play Store la prima applicazione “generalista”, che consentirà di localizzare i punti vendita autorizzati dall’Agenzia e di verificare, tramite il codice della giocata, se la stessa è stata effettuata in un terminale appartenente alla rete del gioco lecito», si legge in una nota.

«Con la pandemia, e con il conseguente lockdown che ha determinato la chiusura degli esercizi di gioco, una parte del gioco lecito si è spostata su siti e canali non autorizzati da ADM o su negozi di gioco “fantasma”, ovvero autorizzati all’apertura dalle eccezioni previste dallo stato di emergenza Covid-19, (negozi al dettaglio o servizi alla persona) che, tramite sistemi di collegamento artigianali a server di gioco esteri, permettevano di effettuare giocate al di fuori della rete autorizzata».

«Ciò ha reso improcrastinabile lo sviluppo di uno strumento di supporto all’operato dei funzionari ADM che, anche durante l’emergenza sanitaria, hanno vigilato sulla rete e disposto la chiusura di centinaia di punti di gioco non autorizzati».

L’applicazione dispone di un sistema di geolocalizzazione della rete dei punti vendita autorizzati alla raccolta dei giochi controllati da ADM e, tramite un collegamento real time, permette di verificare se il codice della giocata presente sulla ricevuta cartacea è stato regolarmente registrato sui sistemi informativi Sogei/ADM. Tramite lo stesso codice è possibile, inoltre, verificare se la giocata è vincente oppure no. «L’applicazione - fa sapere l'Agenzia - è già predisposta per future implementazioni come il whisteblowing ovvero la possibilità per gli utilizzatori di segnalare all’Agenzia punti di gioco non autorizzati e per la gestione del codice di partecipazione della Lotteria degli Scontrini».