Colpi d'arma da fuoco, paura a Civitavecchia

Attimi di paura intorno alle 18 nella zona tra via Terme di Traiano e via Ambaradam a Civitacecchia. Qualcuno ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. Ad accorgersene è stata una signora che vive in zona e che ha distinitamente sentito gli spari. Poco dopo ha chiamato la polizia che è intervenuta sul posto con una volante. A terra gli agenti del commissariato di viale della Vittoria hanno trovato quattro bossoli di colpi a salve, ma di chi li ha sparati non c'era più traccia. Dalla ricostruzione della polizia, sembra che qualcuno si sia solo divertito a sparare in aria, forse con una scacciacani. Sul caso comunque gli inquirenti stanno indagando. Ultimo aggiornamento: 19:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA