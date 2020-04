© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sperava in un trend in discesa del Coronavirus a Civitavecchia, ma l'illusione è durata un solo giorno. Oggi, infatti, i contagi sono tornati a crescere in maniera sostanziosa. E a preoccupare è il fatto che i nuovi infetti sono soprattutto operatori sanitari.Intanto c'è da registrare l'ennesima vittima, una donna di 89 anni, civitavecchiese, che si è spenta alla Rsa Madonna del Rosario, principale cluster locale. Si tratta del 23 decesso sul territorio dall'inizio dell'epidemia (17 a Civitavecchia e 6 nei centri del comprensorio).Notizie non certo migliori sul fronte dei contagiati. Anzi. Ben 13 i nuovi positivi sul territorio (10 di Civitavecchia, 2 di Santa Marinella, 1 di Allumiere), di cui 8 sanitari: sono 7 infermieri (3 di rianimazione e 1 ciascuno di Ortopedia, Ostetricia, Blocco operatorio e Poliambulatorio), più una dottoressa del reaparto di Medicina di Santa Marinella. Gli altri sono 5 positivi sono residenti in città e uno ad Allumiere.