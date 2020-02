ROMA Il governo dell’ “amuchina”, o governassimo con tutti dentro, non decolla perché alla fine la voglia di urne di Matteo Salvini rappresenta una sorta di polizza sulla vita per Giuseppe Conte che infatti non perde occasione per polemizzare direttamente con il leader della Lega. Lo scontro è ormai quotidiano, ma Salvini sta facendo però passi avanti consistenti verso coloro che puntano non alle urne ma ad un governo diverso dall’attuale Non più elezioni anticipate a settembre, ma “tra otto mesi”, reclama Salvini reduce dal colloquio con Sergio Mattarella.



Ciò che ora sembra impossibile, potrebbe diventarlo tra qualche mese, Magari dopo le elezioni regionali di maggio. A meno che Conte non si trasformi in decisionista e trovi la forza e il coraggio di spingere la maggioranza in direzione di provvedimenti pro-crescita coraggiosi. Ultimo aggiornamento: 17:14