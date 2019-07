Andrea Bajani: «Io, Tabucchi e i libri che verranno»

Ultimo aggiornamento: 17:15

Andrea Bajani è un uomo dalle molte (e contemporanee) vite: scrittore ed editor raffinato, ha dedicato alla sua amicizia con Antonio Tabucchi un commosso memoir, Mi riconosci, e un'orazione funebre, al cimitero Dos Prazeres di Lisbona. Nato nel 1975, «romano adottato da Torino», come si definisce, ha vissuto a Berlino, Parigi, Amsterdam. «Il mio periodo parigino - racconta - trascorso ospite del pittore Valerio Adami, a Montmartre, è stato il più formativo in assoluto, ha lasciato il segno in quel che sono. Mi dividevo tra l'atelier di Adami, le cene da Tabucchi e camminate solitarie lungo la Senna, a tarda sera». I suoi romanzi sono tradotti dai più prestigiosi editori, negli Stati Uniti e in Europa (basti una parola: Gallimard). Autore pluripremiato con Se consideri le colpe (Premio Super Mondello, Brancati, Recanati, Lo straniero), Ogni promessa (Bagutta), La vita non è in ordine alfabetico (Settembrini). Il suo primo romanzo con Einaudi, Cordiali saluti (2005) «diede il via», ricorda, «a una straordinaria stagione di romanzi dedicati al tema del lavoro e del precariato». L'ultimo romanzo è Un bene al mondo, uscito tre anni fa. Nel 2017 ha esordito come poeta, con Promemoria; ma è anche autore teatrale; ha tradotto Il piccolo principe; ha condotto trasmissioni su Rai Radio 2.«Le considero tutte articolazioni dell'essere scrittore e dell'amore viscerale per la parola in tutte le sue possibili estensioni. Se ci pensa, però, il mio è esattamente il profilo dello scrittore novecentesco. Pensi a Pavese: traduceva Melville, era editor in Einaudi, scriveva romanzi, poesie e teatro».«In Einaudi ero consulente a tutto campo, partecipavo a incontri periodici con scrittori e intellettuali. Bollati Boringhieri è stato il mio vero inizio, e in fondo mi è sembrato naturale, dopo aver lavorato sulla mia scrittura per tanti anni, dedicarmi a quella degli altri. Per certi versi i miei maestri sono stati i miei editor einaudiani, anche se io ero dall'altro lato. La loro è la scuola più rigorosa. Ma per capirli davvero, ho dovuto mettermi nei loro panni».«Diciamo che scrivere mi insegna che i limiti, le imperfezioni sono quanto di più prezioso ci è capitato in sorte. Almeno letterariamente Perché definiscono quello che chiamiamo stile, cioè la personalità di un autore».«Lo capisco ogni volta che passo un po' di tempo senza scrivere. Comincio a girare a vuoto, inquieto. Nel 2016 sono stato un anno in una residenza per artisti a Bamberg, in Germania senza scrivere una riga decente e mi pareva di impazzire. Quando poi la scrittura torna, quando entro di nuovo in una storia, tutto prende senso. La scrittura è doping naturale per la vita, la rende interessante. Uso l'alfabeto come dopamina».«Mi ha insegnato molte cose, ma soprattutto la curiosità. Da Parigi chiamò in Einaudi perché aveva lettoSe consideri le colpe e voleva conoscerne l'autore: questo gesto dice la grandezza di un uomo e di uno scrittore che non sta seduto sul trono del successo. Anche perché sa quanto quel trono condanni a una solitudine assoluta e impoverente. Era uno scrittore europeo, con uno sguardo più largo del perimetro dello stivale. Credo che oggi manchi questo».«Quello che mi premeva era riportare lo stile al centro della scena. Il che non significa la bella frase ma una personalità che si sente a ogni parola. Aver iniziato con il romanzo di una poetessa Mary Barbara Tolusso, L'esercizio del distacco, aveva proprio quel significato: qualsiasi sia la storia, incantateci per come la sapete raccontare. Non ho scoperto nessuno (Andrea Tarabbia è finalista al Campiello, ne vado molto fiero, ma era già grande e grosso, noi gli abbiamo dato nuova casa) ma sono contento di aver aiutato a esordire il bassaniano Francesco Longo, e di aver pubblicato il livornese Michele Cecchini, uno scrittore con un passo unico, felice, che merita molta attenzione».«Ci sono due esordi fulminanti: uno è di Irene Salvatori, a settembre, Non è vero che non siamo stati felici. Polonista, poetessa, expat a Berlino, ha scritto una struggente e scalmanata lettera alla madre. Poi c'è La mischia, di Valentina Maini, a inizio 2020: è un libro mondo, una specie di Ufo, una sorta di Bolaño nel corpo di una trentenne bolognese che gravita su Parigi e scrive poesie. Sempre a inizio 2020, poi, uscirà un irregolare di cui ho amato già i libri precedenti: Ade Zeno con L'incanto del pesce luna, un American Psyco sentimentale».«Georgi Gospodinov. Tra gli italiani, il romanzo che più avrei voluto pubblicare è dell'appartato poeta marchigiano Adelelmo Ruggieri, si intitola Trekking. Le camminate di un agorafobico e uscirà da Italic/Pequod in autunno: è di una bellezza che toglie il fiato. Sebald e Leopardi insieme».«Paolo Colagrande, e il suo La vita dispari, andato poi a Einaudi. Avevo come competitor l'editore che pubblica i miei romanzi, il che è emotivamente un bel guazzabuglio. E Pierpaolo Vettori, che è rimasto a Bompiani».«Si scoprono sempre per caso, dove non li cerchi, se non hai paura di rischiare. Altrimenti vanno bene le agenzie. Scherzo: le agenzie fanno un lavoro indispensabile ma non è l'unico canale».«Che se può fare a meno di scrivere, se la scrittura in lui o in lei non è mossa da necessità assoluta, può evitare di farlo».«Un libro di poesia, uscirà nella Bianca di Einaudi nel 2020. Per il romanzo, a cui lavoro indefessamente, ci sarà da aspettare ancora qualche anno. Ho passato anni a pubblicare molto, ora voglio stare più in silenzio, covare più a lungo i miei romanzi».«Sono un po' un samurai, come scrittore. Credo nella disciplina, nel silenzio e nella sveglia molto presto. Il resto è rumore di fondo».«Soprattutto il sollievo e la bellezza del lavoro di squadra.Ricordo ancora il lavoro che fece Giuseppe Battiston su un mio testo, Diciottomila giorni: rimasi senza fiato a vederlo diventare un corpo che si muove nello spazio».«Gli esseri umani. Primi in assoluto. A volte un incontro di un minuto, inaspettato, mi lascia più di cento libri letti».