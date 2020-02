La volpe Cedro non ce l'ha fatta: «I danni erano irreversibili». Il dolore di chi l'aveva salvata nel parco di Villa Pamphilj

Ultimo aggiornamento: 14:16

Cedro non ce l'ha fatta. I traumi subiti dalla volpe, salvata grazie ad alcuni passanti che hanno allertato i vigili, dentro il parco di Villa Pamphilj, non le hanno permesso di vivere . La notizia è stata data in queste ore dall'Associazione Villa Pamphilj, che con i suoi volontari si occupa della tutela di questo grande polmone verde della Capitale: «Ciao Cedro, abbiamo condiviso con te solo pochi, fugaci attimi, ma ti ricorderemo sempre - hanno scritto sulla loro pagina Facebook - Sì purtroppo Cedro non ce l'ha fatta. Speravamo davvero di non dovervi dare questa notizia, ma nel gioco della vita accade anche questo. Sapevamo che le sue condizioni erano gravissime, ma abbiamo creduto fino all'ultimo in un miracolo, che purtroppo non è arrivato».Leggi anche:-> Una volpe soccorsa e salvata nel parco: ora Cedro lotta per sopravvivere La notizia è stata comunicata all'associazione da Francesca Manzia, la responsabile della Lipu, che dallo scorso sabato si è preso cura della piccola volpe. Le sue parole raccontano tutto: «Il danno era irreversibile, mi dispiace tantissimo ce l'abbiamo davvero messa tutta».«Sappiamo che avete fatto tutto il possibile, e per questo non finiremo mai di ringraziarvi, tutti voi volontari che gestite e lavorate al Centro di Recupero Fauna Selvatica della Lipu - scrive l'associazione - Un doveroso grazie anche a chi lo scorso sabato ha subito allertato la Polizia Roma Capitale e alle stesse agenti che sono intervenute con perizia e sensibilità. Da parte nostra continueremo a proteggere la villa come sempre, augurandoci di vedere ancora tante volte intorno a noi questi splendidi animali. A presto carissime volpi, tenere e belle abitanti della villa... per qualche anno, di sicuro, qualcuna di voi, ha camminato insieme al piccolo Cedro»