Roma, dal restauro di Villa Pamphilj alla città dei 15 minuti: a Monteverde l’incontro tra cittadini e istituzioni sul futuro del quartiere

Accompagnati dal presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, gli assessori comunali Maurizio Veloccia e Andrea Catarci hanno partecipato ieri pomeriggio a un incontro con i cittadini di Monteverde Vecchio. L’occasione è nata con lo scopo di fornire un momento d’incontro con le istituzioni sul futuro del quartiere e sui progetti in atto per la realizzazione della città dei 15 minuti, uno dei punti centrali del programma della giunta comunale.

L’evento, tenutosi al teatro della parrocchia Regina Pacis, è parte di un tour nei vari quadranti del Municipio XII organizzato dal presidente Tomassetti, impegnato nel confronto pubblico con i cittadini del territorio.

Durante l’incontro, l’assessore all’Urbanistica Veloccia ha presentato con i tecnici al suo fianco un masterplan per il quadrante. Al suo interno, sono previsti diversi interventi di restauro all’interno di Villa Pamphilj e numerose opere di miglioramento della viabilità urbana. “L’obiettivo che vogliamo raggiungere con il programma ‘15 Progetti per la Città dei 15 minuti’ - spiega l’assessore - è creare nuove centralità urbane attrattive per tutta Roma. Non si tratta di realizzare una piazzetta o una panchina o un giardino in ogni Municipio ma del tentativo di dare l'idea di una città in cui tutti hanno pari dignità, dove la qualità urbana non sia più così diversa tra il centro e la periferia.

La rigenerazione urbana - conclude Veloccia - si realizza sia con la riqualificazione dello spazio pubblico e con il recupero degli spazi urbani degradati, ma soprattutto attraverso la realizzazione di progetti di ‘prossimità’ che coinvolgano le comunità locali”.

Il presidente Tomassetti, che non si è sottratto alle domande e ai suggerimenti dei cittadini accorsi sul posto, ha rilanciato l’intenzione di “intervenire sull’asse viario tra via Giacinto Carini fino a via del Vascello e alla Casetta Garibaldina, nonché di riqualificare via Luigi Amadei dove verrà fatto un passaggio pedonale facendo diminuire le macchine e mettendola in collegamento con Largo Oriani”. Un modo, ha sottolineato il presidente, “per creare dei quartieri anche e sempre più a misura di bambino e per collegare trasversalmente la parte alta di Monteverde, congiungendo Largo Oriani con via Amadei in vista del rifacimento del Mercato Vascello”.

Gli incontri nel Municipio XII riprenderanno quindi settimana prossima con un evento lunedì a Massimina, in cui sarà prevista la partecipazione anche dell’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.