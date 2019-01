Turchia, foca fugge dal parco acquatico: trovata mentre nuotava davanti ai curiosi

Ultimo aggiornamento: 14:57

Fugge dal parco acquatico e la ritrovano in mare. Lei è Çiko, una foca ospite del parco di Budrum, nel Sudovest della Turchia. E’ riuscita a evadere dalla piscina che la divideva dal mare e a godersi (anche solo per qualche giorno) le acque aperte del Mediterraneo. A riportare la notizia è il quotidiano turco Daily Sabah Ad accorgersi dell’animale è stato Macit Gündoğdu: stava facendo una passeggiata quando ha notato l'animale in acqua, rimasto poi sotto gli sguardi dei tanti curiosi mentre si muoveva a colpi di pinne. Il video è diventato virale.La foca era fuggita dieci giorni prima dal Budrum Dolphin Park e vive lì da circa un anno.