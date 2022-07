Mamma foca attacca una donna che stava nuotando vicino ai cuccioli

Alcuni turisti hanno filmato da una camera di un albergo un attacco di una foca che stava proteggendo i suoi cuccioli. Il fatto è accaduto a Honolulu. La donna stava nuotando a Kaimana Beach, nelle Hawaii, quando è stata attaccata e ferita da una foca monaca che stava allattando. Questa è una delle specie più minacciate al mondo. Un gruppo di animalisti ha ricordato che quell'area è particolarmente a rischio per le persone e che nei giorni scorsi erano stati emanati bollettini d'allerta in merito ai comportamenti aggressivi delle foche. Il video è stato pubblicato sui social da una tv locale.

VIDEO: Swimmer attacked by Hawaiian monk seal at Kaimana Beach on Oahu — it’s important (and the law in #Hawaii) to keep your distance, especially in this case where mom had recently given birth @KITV4 pic.twitter.com/MWqARqqE3D