Argentina, la foca torna in mare dopo il salvataggio e le cure

Un giovane maschio di foca è tornato in mare sulle spiagge di San Clemente dopo un periodo di riabilitazione di tre settimane. L'animale è stato soccorso, in prima battuta, dalla Protezione Civile del Comune di Tigre, nel comune di General Pacheco. Da qui è stato poi trasferito alla Fondazione Temaikén, dove si è stabilizzato, prima di essere deferito, tramite l'Organizzazione Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (OPDS), alla Fondazione Mundo Marino.

«L'animale era sottopeso, debole e disidratato. Pertanto, la prima cosa che abbiamo fatto è stata stabilizzarla, attraverso l'idratazione e ospitarla in un ambiente con le condizioni di temperatura e comfort adeguate» ha spiegato Cristian Gillet, capo del Centro di salvataggio della Fondazione "Mundo Marino" he si è attivata per salvare la foca