Donna azzannata in strada da tre cani rottweiler lasciati liberi dal proprietario a Salerno: è viva per miracolo

È viva per miracolo la donna azzannata oggi in strada non da uno ma da ben tre rottweiler lasciati liberi dal proprietario: è accaduto in località Trinità a Sala Consilina, nel salernitano. La trentenne è stata ferita alle gambe e alle braccia: ha tentato disperatamente di difendersi ma i tre cani hanno continuato a morderla fino a quando è arrivato il proprietario degli animali che con molta fatica è riuscita a mettere al sicuro la donna e a calmare i rottweiler.

Nell'ospedale di Polla la vittima dell'ennesima aggressione da parte di grossi cani tenuti lberi in strada è stata medicata per le profonde ferite in particolare a un bracciao e a una caviglia. Indagano i carabinieri di Sala Consilina.