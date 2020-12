Donna di 74 anni muore in casa sbranata da 5 lupi cecoslovacchi sotto gli occhi della figlia

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Grugliasco, in provincia di Torino. Una donna di 74 anni, Mariangela Zaffino, è stata sbranata dai cinque cani lupo cecoslovacchi della figlia.

I cani hanno attaccata la donna nel suo appartamento, di via Boves 12, mentre la figlia della vittima non si trovava in casa. A dare l'allarme è stata la figlia, che ha assistito al momento in cui gli animali aggredivano la madre. L'anziana è riuscita a liberarla dai morsi dei cani lupo, ma ormai era troppo tardi per salvarla: secondo una prima ripcostruione, la 74enne sarebbe morta dissanguata a cuasa dei morsi dei cani lupo che le hanno lacerato braccia e gambe.

Le indagini

Sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia municipale, che ha messo in sicurezza i cani. I veterinari dovranno valutare l'eventuale abbattimento degli animali.

