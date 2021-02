Non solo gli uomini si ammalano di coronavirus, ma anche gli animali. Nello zoo di Praga un gorilla e due leoni sono risultati positivi al Covid-19. A passare loro il virus non sono stati i visitatori, visto che lo zoo è chiuso per via delle restrizioni anti contagio, ma molto probabilmente lo staff.

Gli animali stanno bene, ma la curiosità è che hanno gli stessi sintomi degli uomini. «I leoni Jamvan e Suchi e il gorilla Richard sono risultati positivi il 25 febbraio. Hanno sintomi lievi. I leoni hanno febbre e tosse. Richard invece è stanco e ha perso l'appetito», ha fatto sapere su Facebook Miroslav Bobek, il direttore dello zoo. Che poi ha aggiunto: «Altri animali saranno sottoposti a test nei prossimi giorni».

Tragedia allo zoo, il giaguaro Harry attacca la femmina che resta intrappolata: così è morta Zenta.

Lo zoo di Praga non è l'unico ad avere animali positivi al coronavirus: anche altri hanno avuto dei positivi. I virus corre velocemente. In Repubblica Ceca c'è stata di recente un'impennata di casi e il tasso di contagiosità è, al momento, tra i più alti al mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA