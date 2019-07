Corea del Sud, chiude il mercato di Busan: 85 cani salvati dalla macellazione

Una storia a lieto fine arriva dalla Corea del Sud, dove 85 cani sono stati salvati questa settimana dalla macellazione a causa della chiusura del mercato di Busan – sud est del paese - che vendeva carne canina.

Gli operatori hanno liberato gli animali dopo averli tratti un salvo da gabbie anguste, dove attendevano di essere scelti per la macellazione. Gli animali, in gran parte incroci di razza Jindo, hanno avuto bisogno di essere estratti singolarmente dai soccorritori poiché molto impauriti. Gli ottantacinque cani salvati sono stati sistemati in rifugi temporanei

Parlando a MailOnline, Nara Kim, attivista della Humane Society International (HSI), ha dichiarato: «Per decenni questi mercati sono stati un simbolo dell’immensa crudeltà derivante dal commercio di carne canina, con cani vivi esposti in gabbie su strada, in modo tale da consentire ai compratori di scegliere quale macellare». Continua Kim: «La chiusura del mercato rappresenta la fine di un periodo orribile riguardante la compravendita di carne di cane della Corea del Sud e un segno dei tempi che cambiano, dove le autorità locali e le forze dell’ordine si stanno battendo contro questa industria sempre più impopolare con lui la maggior parte dei coreani non vuole avere niente a che fare». Kim afferma che si può e si deve ancora migliorare: «So che abbiamo ancora molta strada da fare per porre fine al commercio di carne di cane, ma due anni fa non avrei mai creduto possibile assistere a tali progressi».

Kim ha poi spiegato che i cani, una volta selezionati, vengono folgorati fino alla morte, con alcuni che impiegano fino a venti minuti per morire completamente. Altri, invece, sono impiccati davanti agli altri cani.

La chiusura di questo mercato non è la prima da parte dei funzionari sul crudele commercio. Nel novembre dello scorso anno, la città di Seongnam ha demolito Taepyeong, il più grande macello per cani del paese. Tuttavia, la chiusura del mercato di Busan è la prima chiusura di questo tipo in cui è stato raggiunto un accordo completo tra i venditori e le autorità locali.

