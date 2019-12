Avvistato un capriolo d'acqua, specie a rischio di estinzione

Un raro esemplare di capriolo d'acqua - una specie a rischio d'estinzione - è stato avvistato nella provincia di Jilin, nel nordest della Cina. Lo rivela oggi il Northeast China Tiger and Leopard National Park. Secondo il parco nazionale, un breve video dell'esemplare è stato registrato giovedì, 5 dicembre, dalle telecamere a infrarossi. Si tratta del primo avvistamento di questa specie nel parco nazionale e diventa finora la sua apparizione più settentrionale in Cina. Il capriolo d'acqua, minacciato dalla caccia e dal cambio climatico, è un animale protetto di seconda classe e classificato come «vulnerabile» nella Lista rossa delle specie minacciate dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. La popolazione della specie è diminuita negli ultimi anni a causa del cambiamento ambientale e della caccia. Tuttavia, con lo sviluppo dei parchi nazionali, le popolazioni di animali selvatici sono cresciute, con il miglioramento degli ecosistemi e il rafforzamento della protezione e del ripristino della biodiversità. Nel corso degli ultimi anni, nel Northeast China Tiger and Leopard National Park sono stati avvistati animali rari come tigri siberiane, leopardi dell'Amur, orsi bruni, cervi neri asiatici e moschi siberiani.

