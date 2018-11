Un bonito lance de caza... Hay que joderse!!!! pic.twitter.com/gQ0V2L6HFX — Luis M Domínguez (@DOMINGUEZLM) 17 novembre 2018

È finito nella bufera ilspagnolo che ha pubblicato su Twitter un video che riprende il terribile momento in cui alcuni cani da caccia e un cervo precipitano in un burrone. Nel filmato, girato ain Estremadura, si vede un folto gruppo di cani assalire un cervo sul ciglio di un burrone, nel quale precipitano rocambolescamente. Le immagini sono molto crude, ben 12 cani cadono nel precipizio e lo stesso cervo finisce per cascare dall'alta sporgenza.Glispagnoli si sono immediatamente attivati, per fare in modo che il cacciatore non la faccia franca. Non è chiaro se gli animali precipitati siano ancora vivi, ma considerando l'altezza del burrone ci sono ben poche speranze che siano rimasti illesi. Gli animalisti su Twitter hanno definito il cacciatore «crudele» e «senza cuore».