Dimenticano il cane all'autogrill, dopo un mese e 60 km lui riesce a tornare a casa

Un cucciolo è riuscito a trovare la strada di casa dopo ben 26 giorni e oltre 60 chilometri percorsi. L'avventura, fortunatamente a lieto fine, è avvenuta in Cina e ha visto protagonisti, come riportato dal Qianjiang Evening News che ha diffuso le immagini che pubblichiamo, una famiglia, una stazione di servizio e un cane. Il cane, un cucciolone, di nome Dou Dou, era stato infatti dimenticato dalla famigliola, originaria di Hangzhou, cittadina della Cina Orientale e in viaggio per visitare dei parenti, durante una sosta presso l'area di servizio di Tong Lu, ad oltre 60 chilometri da casa. Lì, probabimente distratti dal loro bambino, avevano ripreso il viaggio convinti che il loro cucciolo fosse rimasto per tutto il tempo all'interno dell'auto.

Tanto che, della scomparsa del cane, si sarebbero accorti soltanto dopo diverse ore, una volta arrivati a destinazione. Così, disperati, avevano fatto più volte ritorno in quell'autogrill dove, però, del loro cane non avrebbero trovato più alcuna traccia. Rassegnati, i giorni e le settimane trascorrevano inesorabilmente, la famiglia del signor Qiu aveva perso ogni speranza di ritrovare il loro amato Dou Dou. "Speriamo che possa sopravvivere e incontrare una persona di buon cuore che possa accoglierla", aveva pensato. Poi, improvvisamente, giovedì scorso, quasi un mese dopo la scomparsa del loro cucciolo, ecco apparire sulla soglia di casa un cagnolino. Era sporco, magrissimo e malconcio, sembrava un randagio.

"E invece, ricorda il padrone, era Dou Dou!". Quasi irriconoscibile, quel cucciolo aveva percorso tutti quei chilometri e, 26 giorni dopo, era riuscito a tornare a casa. Quello che è accaduto subito dopo il ritorno a casa del cane è facile da immaginare. Mille coccole, cibo e coperte e anche un bel bagno caldo che hanno fatto dimenticare per un attimo anche a Dou Dou, questa incredibile avventura.

