Balenottera nel porto di Sorrento sbatte ripetutamente contro il molo ferendosi al capo. Video

Il drammatico filmato arriva dal porto di Sorrento dove una giovane balenottera è stata ripresa mentre sbatteva ripetutamente il capo su un molo di cemento, come documentato dalle immagini pubblicate sul web da Positanonews Tv. Nel breve filmato l'acqua intorno al cetaceo si tinge di rosso.

Del episodio, che non ha precedenti, discutono gli esperti: la balena, dopo quelle colorose cariche, si è allontanata . in mare aperto. Un tentativo di spiaggiarsi come ipotizzato da Tethys, l'Istituto di Ricerca che si occupa dello studio di balene e delfini? Probabile. Nel frattempo, mentre è scesa la notte e la balena è scomparsa, non rimane che aspettare il primo mattino per tentare di rintracciarla con la speranza di riuscire a ritrovarla in salute.

