Elefantino rosa rarissimo avvistato in Africa: le immagini spopolano sul web

Incredibile avvistamento nel Parco Kruger, in Sudafrica. Un rarissimo elefantino rosa è stato filmato da un ranger durante un fortunato safari. Timothy Jansen Van Vuuren, questo il nome del ranger autore delle immagini che pubblichiamo, era fuori per un safari quando, vicino ad una pozza d'acqua, si è imbattuto in un branco di elefanti.

La scena, di per sè già spettacolare, sarebbe stata soltanto l'inizio di un incontro più unico che raro.

Sì, perchè in mezzo agli enormi pachidermi, una piccola macchia rosa aveva attirato la sua attenzione.

Così, nel giro di un secondo, imbracciato la telecamera, aveva cominciato a filmare.

Inutile sottolineare lo stupore del ranger quando, messo a fuoco il branco, aveva visto che quella macchia insolita era un cucciolo di elefante. Un elefantino di poche settimane di vita, forse due o tre che, tutto rosa, non perdeva il contatto con la sua mamma neanche per un attimo.

Chissà, poi, se a Timothy, in quegli attimi unici, deve essere passato per la mente anche il super classico Dumbo di disneyana memoria. Fatto sta che, incontri come quelli, nell'arco della vita, si contano sulle dita di una mano.

E poi, il video, prontamente pubblicato su YouTube, parla da solo. Racconta uno di quei miracoli della natura che, ancora, l'Africa riesce a regalare.

Così, mentre gli studiosi si interrogano sulla colorazione del piccolo: "albino o colpito da leucismo?", la magia di quell'incontro resta. Negli occhi dei fortunati che lo hanno incontrato, nella sconfinata savana che, da oggi, ha una meraviglia in più.

