Trovato un raro serpente a due teste: «Possono entrambe mordere e avvelenare»

Ultimo aggiornamento: 17:36

Un raro esemplare diè stato trovato in, negli Stati Uniti. Una donna lo ha individuato nel giardino di casa e l'ha prontamente segnalato all'autorità competente, il Virginia Wildlife Management and Control. Secondo John D. Kleopfer, specialista del Virginia Department of Game and Inland Fisheries, questi animali sono «estremamente rari perché non vivono a lungo. Ci sono troppe sfide da affrontare nella vita quotidiana per un animale a due teste».Lo specialista prosegue: «Siamo stati in grado di determinare che la testa sinistra ha l'esofago dominante, mentre quella destra ha la gola più sviluppata per mangiare». Il serpente è in grado di mordere e avvelenare con entrambe le teste, ma si alimenta per lo più di insetti. Kleopfer ha fatto sapere che un esperto di rettili si sta attualmente prendendo cura dell'animale e che molto presto potrebbe essere donato a una struttura zoologica per poterlo esibire e studiare meglio.