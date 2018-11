Nuova Zelanda, scoperto Alien: ecco lo scheletro del "mostro marino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fantascienza diventa realtà sulla spiaggia di, Nuova Zelanda. Un misterioso ritrovamento fa tornare in mente "Alien" il leggendario film di Ridley Scott. Le foto apparse sul quotidiano "The New Zealand Herald" sono infatti impressionanti. Eccolo lo scheletro del "mostro marino" ritrovato aArtigli sulle ali, due lunghi uncini, una lunga coda così come la testa e sulla bocca zanne affilate.e sua madre stavano passeggiando lungo la spiaggia, stavano raccogliendo la spazzatura che si era accumulata dopo una tempesta: «La prima cosa a cui ho pensato è stata una pellicola di plastica. L'ho sollevata con dei bastoncini - racconta alla giornalista Megan Harvey - e mi sono messa a urlare». Il dottor, contattato sempre dal quotidiano neozelandese, ha spiegato il mistero: «E' un Dipturus nasutus maschio. Soprannominato anche la "razza ruvida". L'aggettivo è legato al fatto che queste creature sono molto... pungenti. Ha uno scheletro fatto di cartilagine e passa molto tempo sott'acqua. Inoltre le sue ali vengono vendute dai pescatori in quanto commestibili».