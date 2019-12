Pokè è il piatto più ordinato al mondo nel 2019, spodestato il sushi: la classifica redatta da Deliveroo

Superstar indiscussa è il pokè, il piatto hawaiano a base di pesce crudo servito come antipasto o come portata principale: è quanto emerge della classifica del 100 piatti più ordinati al mondo nel corso del 2019 redatta dal food delivery Deliveroo. Il piatto più ordinato in assoluto risulta essere appunto il poké a base di salmone, inseguito da chesseburger e dal burrito di pollo. Anche in Italia il primo piatto in classifica è un poké a base di salmone. A livello globale crescono gli ordini di soluzioni healthy aumentate del 51% come l'insalata di cavolo di Hong Kong e il pollo milanese arrivati tra i primi 100.

Un quarto dei piatti presenti nel «Deliveroo 100» sono i piatti tradizionali asiatici. Tra i favoriti Bibimbap e Sushi roll di salmone e avocado. È registrato inoltre che quest'anno le persone hanno celebrato le specialità tipiche: piatti tipici nazionali come ad esempio il fish and chips, la pizza o il Beef Hor Fan ( piatto cantonese composto da carne di manzo fritta e spaghetti di riso larghi), per citarne alcuni. Analizzando nel dettaglio la sola classifica italiana emerge che il poké è il piatto più amato, occupando le prime 2 posizioni. Molto apprezzati anche la pizza (3 posizioni nelle prime 10), le specialità giapponesi e l'hamburger (entrambi con 2 posti nella top ten). Tra le prime 25 posizioni sono registrate specialità tipicamente italiane come pasta, pollo allo spiedo, burrata e gelato.

