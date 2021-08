Garante Privacy sanziona Deliveroo per 2,5 milioni: uso poco trasparente algoritmi

Lunedì 2 Agosto 2021, 16:49

Multa per la società Deliveroo. Il Garante per la Privacy contro Deliveroo Italy: l'Autorità ha ingiunto alla piattaforma di food delivery il pagamento di una sanzione di 2,5 milioni per aver trattato in modo illecito i dati personali di circa 8000 rider. Per mettersi in regola - spiega la Newsletter del Garante - la società dovrà modificare il trattamento dei dati dei lavoratori adeguandosi, entro tempi determinati, alle prescrizioni dell'Autorità. Dagli accertamenti è emersa anche la mancata trasparenza degli algoritmi utilizzati per la gestione dei rider, sia per l'assegnazione degli ordini sia per la prenotazione dei turni di lavoro effettuati.